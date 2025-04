Days Gone | Estúdio assegura melhorias gráficas em Remaster para PS5 Tecnologia avançou nos seis anos desde o lançamento do jogo O post Days Gone | Estúdio assegura melhorias gráficas em Remaster para... O Vício|Do R7 16/04/2025 - 09h47 (Atualizado em 16/04/2025 - 09h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Days Gone

A Bend Studio anunciou recentemente que o Remaster do jogo Days Gone terá melhorias gráficas claras no PlayStation 5.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e descubra todas as novidades sobre o jogo!

Leia Mais em O Vício - Games:

Split Fiction ganha novo trailer de gameplay para o Nintendo Switch 2

Chefe do Xbox sugere futuro para Indiana Jones e o Grande Círculo e reforça foco em novas franquias

Modo Hardcore chega ao Kingdom Come: Deliverance II