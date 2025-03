Death Stranding 2 | Hideo Kojima cita evolução de Higgs: “100 vezes melhor” Troy Baker retornará ao papel do vilão O post Death Stranding 2 | Hideo Kojima cita evolução de Higgs: “100 vezes melhor” apareceu... O Vício|Do R7 11/03/2025 - 19h06 (Atualizado em 11/03/2025 - 19h06 ) twitter

Higgs de Death Stranding

Durante sua participação no Festival SXSW, Hideo Kojima teve a oportunidade de comentar sobre a decisão de trazer Higgs (Troy Baker) de volta para Death Stranding 2: On The Beach.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades!

