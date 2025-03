Death Stranding 2 | Hideo Kojima cita importância do beijo entre Sam e Fragile Uma demonstração de amor particularmente notável na narrativa O post Death Stranding 2 | Hideo Kojima cita importância do beijo entre... O Vício|Do R7 11/03/2025 - 21h05 (Atualizado em 11/03/2025 - 21h05 ) twitter

Beijo de Death Stranding

O trailer estendido de Death Stranding 2: On The Beach trouxe um nível impressionante de detalhes, e o beijo entre Sam (Norman Reedus) e Fragile (Lea Seydoux) certamente é um deles, e não apenas no quesito técnico.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e descubra mais sobre essa emocionante revelação!

