Death Stranding 2 | Hideo Kojima diz que o próximo trailer está em “estágios finais de edição” Fãs podem esperar novidades em breve O post Death Stranding 2 | Hideo Kojima diz que o próximo trailer está em “estágios finais de... O Vício|Do R7 23/02/2025 - 15h05 (Atualizado em 23/02/2025 - 15h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

PlayStation na TGS

Hideo Kojima, o aclamado diretor de jogos, anunciou que o próximo trailer de Death Stranding 2: On the Beach está nos "estágios finais de edição". A revelação antecede seu painel especial no SXSW 2025, aumentando a expectativa dos fãs por novidades.

Não perca a chance de ficar por dentro de todas as novidades! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

NieR ganhará transmissão comemorativa de 15º aniversário

Xbox deixará de produzir consoles e se concentrará no digital, diz rumor

Coletânea de God of War será anunciada em março, diz insider