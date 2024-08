Demissões na Sony: O Impacto do Cancelamento de The Last of Us Online A Sony demitiu funcionários após o cancelamento de The Last of Us Online, uma decisão que impactou diretamente a equipe envolvida...

O Vício|Do R7 13/08/2024 - 11h07 (Atualizado em 13/08/2024 - 11h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌