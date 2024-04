Alto contraste

Demo do Final Fantasy Demo do Final Fantasy (O Vício - Games)

A demo de Final Fantasy VII Rebirth ganhará uma segunda parte, de acordo com informações divulgadas pelo site Games - O Vício. A primeira parte da demo já foi um sucesso entre os fãs do jogo, e agora os jogadores terão a oportunidade de experimentar mais conteúdo antes do lançamento oficial. Saiba mais sobre essa novidade consultando a matéria completa no Games - O Vício.

