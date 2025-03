Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 | Jogo ganha data de lançamento Novo trailer destaca o Arco do Distrito do Entretenimento no Modo História O post Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 | Jogo ganha... O Vício|Do R7 01/03/2025 - 13h06 (Atualizado em 01/03/2025 - 13h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A SEGA divulgou um novo trailer do jogo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2, anunciando a data de lançamento no Ocidente para 5 de agosto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Games:

Confira os lançamentos de games de março de 2025

Forza Horizon 5 lidera ranking de pré-vendas da PS Store

Monster Hunter Wilds pode ter confirmado antiga teoria de fãs