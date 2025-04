Deus Ex | Eidos Montreal quer trazer a franquia de volta O mais recente título da franquia, Deus Ex: Mankind Divided, foi lançado em em 2016 O post Deus Ex | Eidos Montreal quer trazer a franquia...

O Vício|Do R7 04/04/2025 - 15h06 (Atualizado em 04/04/2025 - 15h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share