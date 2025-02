Diablo 4 anuncia novo período gratuito A Blizzard anunciou uma nova chance de jogar Diablo IV gratuitamente por tempo limitado. O post Diablo 4 anuncia novo período gratuito... O Vício|Do R7 22/01/2025 - 17h47 (Atualizado em 22/01/2025 - 17h47 ) twitter

A Blizzard anunciou uma nova chance de jogar Diablo IV gratuitamente por tempo limitado. Até 28 de janeiro, a versão PC de Diablo IV estará disponível no Battle.net de graça juntamente com sua expansão, assim você também poderá usar a nova classe do jogo.

Não perca essa oportunidade! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

