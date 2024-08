Diretor de The Callisto Protocol Aponta Dedo para Publisher Após Fracasso O diretor de The Callisto Protocol “culpa” a publisher pelo fracasso do jogo, revelando detalhes sobre os desafios enfrentados durante...

O Vício|Do R7 07/08/2024 - 12h36 (Atualizado em 07/08/2024 - 12h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌