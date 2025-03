Dispositivo portátil da Xbox é produzido pela ASUS, diz site Lançamento aconteceria neste ano O post Dispositivo portátil da Xbox é produzido pela ASUS, diz site apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 12/03/2025 - 21h06 (Atualizado em 12/03/2025 - 21h06 ) twitter

Evento do Xbox

De acordo com relatório exclusivo do The Verge, a Microsoft fechou uma parceria com a ASUS para a produção do tão especulado dispositivo portátil.

Para saber mais sobre essa novidade e o que ela pode significar para o futuro dos jogos, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

