DOOM: The Dark Ages | Diretor da id Software explica foco na história Jogo será lançado em 15 de maio O post DOOM: The Dark Ages | Diretor da id Software explica foco na história apareceu primeiro em O... O Vício|Do R7 06/03/2025 - 17h06 (Atualizado em 06/03/2025 - 17h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

DOOM: The Dark Ages

Marty Stratton, diretor da id Software, revelou que o trailer de DOOM: The Dark Ages enfatizou a história devido à popularidade da narrativa nos jogos de DOOM mais recentes. Em entrevista à revista EDGE, Stratton explicou que, apesar do foco na jogabilidade, os jogadores apreciaram aprofundar-se na história de DOOM 2016 e DOOM Eternal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades sobre DOOM: The Dark Ages!

Leia Mais em O Vício - Games:

Astro Bot | Quarta atualização do jogo está disponível

Sequência de RoboCop: Rogue City é anunciada

PlayStation anuncia DualSense de The Last of Us