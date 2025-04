DOOM: The Dark Ages ganha novo trailer cheio de ação Doom: Dark Ages já é um dos games mais esperados de 2025 e ele está bem próximo do seu lançamento, que acontece no dia 15 de maio O... O Vício|Do R7 21/04/2025 - 07h45 (Atualizado em 21/04/2025 - 07h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Doom: Dark Ages já é um dos games mais esperados de 2025 e ele está bem próximo do seu lançamento, que acontece no dia 15 de maio. Agora, a Bethesda Softworks liberou um novo trailer cheio de ação que mostra mais do gameplay deste jogo, tendo cenas totalmente "in-game". Confira abaixo:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Games:

Review: Fatal Fury: City of the Wolves

Revelado possível tamanho de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster

Cyberpunk 2077 para Nintendo Switch 2 usará DLSS