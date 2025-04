Edição do Switch 2 de The Legend of Zelda: Breath of the Wild não incluirá DLC Nintendo Switch 2 Edition incluirá atualizações gratuitas e melhorias O post Edição do Switch 2 de The Legend of Zelda: Breath of the... O Vício|Do R7 11/04/2025 - 10h26 (Atualizado em 11/04/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O jogo The Legend of Zelda: Breath of the Wild é um dos muitos títulos da Nintendo que receberá uma versão aprimorada para o Nintendo Switch 2, mas é importante que os fãs saibam que essa edição do jogo não incluirá DLC paga.

Consulte no nosso parceiro O Vício - Games para saber mais sobre as novidades do Nintendo Switch 2 e da franquia The Legend of Zelda!

Leia Mais em O Vício - Games:

Hideo Kojima revela quais seus próximos projetos após Death Stranding 2

Pokémon com armas? Pocketpair aborda comparações de Palworld com franquia

Rematch, do estúdio de Sifu, ganha data de lançamento