ESA diz que tarifas terão impacto em toda a indústria de games e não apenas na Nintendo

Nintendo Switch unidades vendidas

A Nintendo recentemente adiou as pré-vendas do Nintendo Switch 2 nos Estados Unidos por causa das tarifas do governo envolvendo as condições de mercado. Os EUA colocaram grandes tarifas em países como Japão, Vietnã, China e outros. Mas a Nintendo não será a única a sofrer com tais mudanças, é o que diz a ESA (Entertainment Software Association) em conversa com o IGN.

Para entender melhor como essas tarifas podem afetar toda a indústria de games, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

