Estúdio de Disco Elysium anuncia novo game

A ZA/UM Studio, desenvolvedora do aclamado Disco Elysium, anunciou seu novo projeto, intitulado Project C4. O jogo, um RPG com temática de espionagem e formação de equipes, promete uma história imersiva em um mundo familiar, mas com elementos de conflito oculto e personagens obscuros.

Para mais detalhes sobre este emocionante novo jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

