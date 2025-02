Estúdios esperam que GTA VI seja mais caro para cobrarem mais por seus jogos também, diz analista Aguardado game pode iniciar um polêmico novo padrão de precificação de jogos O post Estúdios esperam que GTA VI seja mais caro para... O Vício|Do R7 20/01/2025 - 16h27 (Atualizado em 20/01/2025 - 16h27 ) twitter

GTA VI

Um analista da indústria de videogames revelou que existe uma forte possibilidade, e até mesmo uma "esperança" dentro do setor, de que Grand Theft Auto VI (GTA VI) chegue ao mercado custando até US$ 100. A informação, divulgada pelo Video Games Chronicle, aponta para uma potencial mudança no padrão de preços dos jogos, com outras empresas podendo seguir o exemplo.

Para saber mais sobre essa possível mudança no mercado de jogos, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

