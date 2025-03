Far Cry | Multiplayer não anunciado teve desenvolvimento reiniciado, diz site Conhecido como Project Maverick O post Far Cry | Multiplayer não anunciado teve desenvolvimento reiniciado, diz site apareceu primeiro... O Vício|Do R7 04/03/2025 - 19h30 (Atualizado em 04/03/2025 - 19h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Multiplayer do Far Cry

De acordo com relatório do Insider-Gaming, a Ubisoft decidiu reiniciar a produção do multiplayer baseado em extração da franquia Far Cry.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Games:

Doom Slayer é confirmado como skatista jogável em Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4

Gears of War Collection ganha suposta previsão de anúncio

Suikoden 1 e 2 HD Remaster ganha trailer oficial de lançamento