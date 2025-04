Fãs encontram The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered em site da Bethesda Um anúncio oficial da remasterização pode acontecer em breve? O post Fãs encontram The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered em site... O Vício|Do R7 17/04/2025 - 07h26 (Atualizado em 17/04/2025 - 07h26 ) twitter

The Elder Scrolls IV Oblivion da Bethesda

Após internautas acharem as supostas primeiras imagens de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered no Virtous, agora, fãs encontram jogo em site oficial da Bethesda.

Não perca a chance de saber mais sobre essa descoberta incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

