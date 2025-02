Fatal Fury: City of the Wolves anuncia beta para fevereiro A SNK anunciou que fará um teste aberto para Fatal Fury: City of the Wolves, que fará com que os jogadores experimentem o game antes... O Vício|Do R7 24/01/2025 - 08h47 (Atualizado em 24/01/2025 - 08h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fatal-Fury:-City-of-the-Wolves-lançamento

A SNK anunciou que fará um teste aberto para Fatal Fury: City of the Wolves, que fará com que os jogadores experimentem o game antes do lançamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Games:

Confira os requisitos de DOOM: The Dark Ages

Ninja Gaiden 4 | Chefe da PlatinumGames detalha estágio do desenvolvimento

Fatal Fury 2 e mais clássicos do SNES chegam ao Nintendo Switch Online