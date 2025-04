Fatal Fury: City of the Wolves | Hokutomaru é revelado como novo personagem jogável Jogo tem lançamento agendado para o dia 24 de abril O post Fatal Fury: City of the Wolves | Hokutomaru é revelado como novo personagem... O Vício|Do R7 10/04/2025 - 10h06 (Atualizado em 10/04/2025 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hokutomaru de Fatal Fury

A SNK anunciou recentemente um novo personagem jogável que estará disponível no jogo Fatal Fury: City of the Wolves.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Games:

Nintendo sugere lançamento de The Legend of Zelda: The Wind Waker HD no Switch 2

Cyberpunk 2077 no Switch 2 terá progressão cruzada com outras plataformas

The Outer Worlds 2 recebe 11 minutos de jogabilidade