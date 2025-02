Final Fantasy VII Rebirth está verificado para Steam Deck A Square Enix confirmou que o jogo Final Fantasy VII Rebirth está verificado para Steam Deck. O post Final Fantasy VII Rebirth está... O Vício|Do R7 17/01/2025 - 09h27 (Atualizado em 17/01/2025 - 09h27 ) twitter

Final Fantasy VII Rebirth

A Square Enix confirmou que o jogo Final Fantasy VII Rebirth está verificado para Steam Deck. O que isso significa? Bem, isso mostra que o jogo foi testado pela Valve e roda sem problemas no Steam Deck, contando com controles, display e performance. Essencialmente, o jogo funciona maravilhosamente bem no dispositivo portátil.

Para mais detalhes sobre essa emocionante confirmação, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

