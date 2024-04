Alto contraste

Final Fantasy VII Rebirth está prestes a receber uma demo! Segundo vazamentos, o aguardado jogo terá uma prévia disponibilizada ainda hoje. A demo promete trazer uma amostra do que os fãs podem esperar do remake do clássico RPG. Quer saber mais sobre essa novidade? Consulte a matéria completa no Games - O Vício.

