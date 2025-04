Fire Emblem: The Sacred Stones chega ao Nintendo Switch Online A Nintendo anunciou que o jogo Fire Emblem: The Sacred Stones está disponível dentro do catálogo de jogos do Nintendo Switch Online... O Vício|Do R7 22/04/2025 - 10h26 (Atualizado em 22/04/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Nintendo anunciou que o jogo Fire Emblem: The Sacred Stones está disponível dentro do catálogo de jogos do Nintendo Switch Online + Pack de Expansão. O game foi lançado originalmente em 2004 no Japão para o Game Boy Advance e foi o segundo game da série lançado no Ocidente, chegando em 2005. A Nintendo até lançou um pequeno teaser pra destacar a chegada do jogo:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Games:

Super Mario | Nintendo indica novo jogo 3D no Switch 2

Nintendo está tentando encontrar o responsável pelo Pokémon Teraleak

Marvel Rivals revela novo visual de Ultron