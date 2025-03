Funcionários da Ubisoft temem demissões após acordo com a Tencent Estão preocupados O post Funcionários da Ubisoft temem demissões após acordo com a Tencent apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 27/03/2025 - 17h06 (Atualizado em 27/03/2025 - 17h06 ) twitter

Ubisoft Forward

A Ubisoft anunciou a formação de uma nova subsidiária com a Tencent, que incluirá suas três maiores franquias: Assassin's Creed, Far Cry e Rainbow Six. O acordo gerou preocupação entre os funcionários da Ubisoft, que temem demissões em massa nos próximos meses.

