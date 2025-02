Gears of War Trilogy Collection será anunciada para PS5, diz rumor Os três jogos originais em versões remasterizadas O post Gears of War Trilogy Collection será anunciada para PS5, diz rumor apareceu... O Vício|Do R7 31/01/2025 - 19h46 (Atualizado em 31/01/2025 - 19h46 ) twitter

Gears no PS5

De acordo com informações exclusivas do confiável eXtas1s, a Microsoft planeja anunciar Gears of War Trilogy Collection para Xbox, PlayStation 5 e PC em breve.

