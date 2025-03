God of War ganhará derivado focado em mitologia grega, diz jornalista De volta ao Olimpo? O post God of War ganhará derivado focado em mitologia grega, diz jornalista apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 22/03/2025 - 18h29 (Atualizado em 22/03/2025 - 18h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

God of War

A franquia God of War estaria prestes a ganhar um novo jogo derivado baseado na mitologia grega.

Para mais detalhes sobre essa nova aventura no universo de God of War, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Assassin’s Creed Shadows supera 2 milhões de jogadores

Assassin’s Creed Shadows se aproxima de 60 mil jogadores simultâneos na Steam

Clair Obscur: Expedition 33 atinge estágio Gold