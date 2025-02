GTA 6 | Empresa volta atrás com suposta previsão de lançamento para PC Tudo não passou de uma especulação O post GTA 6 | Empresa volta atrás com suposta previsão de lançamento para PC apareceu primeiro... O Vício|Do R7 24/02/2025 - 11h27 (Atualizado em 24/02/2025 - 11h27 ) twitter

GTA VI

Após recente relatório financeiro da Corsair, que indicava que GTA 6 deveria chegar ao PC no início de 2026, a empresa voltou atrás com sua suposta previsão de lançamento do jogo.

Para mais detalhes sobre essa reviravolta, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

