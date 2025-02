GTA VI não deve alcançar 60 FPS no PS5, diz ex-Rockstar Jogo chegará no outono norte-americano O post GTA VI não deve alcançar 60 FPS no PS5, diz ex-Rockstar apareceu primeiro em O Vício.

O Vício|Do R7 30/01/2025 - 08h46

