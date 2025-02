HELL is US tem suposta data de lançamento revelada Jogo está em desenvolvimento na Rogue Factor O post HELL is US tem suposta data de lançamento revelada apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 11/02/2025 - 00h25 (Atualizado em 11/02/2025 - 00h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

HELL is US na Sony

Atualmente em desenvolvimento na Rogue Factor e com publicação da Nacon, HELL is US pode ter tido sua data de lançamento revelada acidentalmente.

Para mais detalhes sobre este lançamento aguardado, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Resident Evil 5 ganha classificação para Xbox Series

Shift Up exalta suporte a Stellar Blade e confia em melhor desempenho no PC

Take-Two aborda ausência de GTA VI para PC no lançamento