Hideo Kojima revela inspiração por trás do tema de Death Stranding 2

Tema de Death Stranding

Durante sua participação no Festival SXSW, Hideo Kojima confirmou que "conexão" é o tema principal da narrativa de Death Stranding 2: On The Beach, algo evidenciado no trailer estendido.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e descubra todos os detalhes sobre a nova obra de Kojima!

