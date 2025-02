Hordes of Hunger tem data de lançamento para Acesso Antecipado na Steam Confira detalhes O post Hordes of Hunger tem data de lançamento para Acesso Antecipado na Steam apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 10/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 10/02/2025 - 15h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Kwalee, renomada publicadora de jogos do Reino Unido, e a Hyperstrange, desenvolvedora independente polonesa, anunciaram que Hordes of Hunger, seu aguardado jogo de ação 3D do gênero "survivorslike", será lançado em Acesso Antecipado para PC via Steam no dia 6 de março de 2025.

Não perca a chance de saber mais sobre este emocionante lançamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Final Fantasy XIV tem nova atualização anunciada

Steam proíbe games que obrigam jogadores a assistir anúncios

Após quase 30 anos, Tibia vai receber uma nova classe de personagem