Jogadores mostram preocupação com narrativa de Assassin’s Creed Shadows Além de toda a controvérsia, existe também uma preocupação dos jogadores e fãs com o novo título da franquia O post Jogadores mostram... O Vício|Do R7 25/02/2025 - 09h46 (Atualizado em 25/02/2025 - 09h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Além de toda a controvérsia, existe também uma preocupação dos jogadores e fãs com o novo título da franquia Assassin's Creed, que chegará me março de 2025. Em um post no reddit, o usuário Takoshi88 pergunta sobre a principal preocupação dos demais fãs com o jogo e a resposta mais comum é a narrativa.

Para saber mais sobre as preocupações dos jogadores e a narrativa de Assassin’s Creed Shadows, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Fundadores da Bioware queriam adquirir a EA

Após sucesso de Silent Hill 2, Bloober Team e Konami anunciam nova parceria

James Gunn tem interesse em criar um “DC Rivals”