Jogos de Nintendo Switch ficam mais caros no Brasil Ao que parece, as versões digitais dos jogos de Nintendo Switch ficaram mais caras no Brasil, fora da eShop. O post Jogos de Nintendo... O Vício|Do R7 01/03/2025 - 09h45 (Atualizado em 01/03/2025 - 09h45 )

Filme do Zelda

Ao que parece, as versões digitais dos jogos de Nintendo Switch ficaram mais caras no Brasil, fora da eShop. Sim, até o momento, os jogos se mantém com o mesmo valor de sempre na eShop, mas em sites como o Nuuvem, o preço aumentou bastante: Jogos de R$ 299,00 subiram para R$ 349,00 e os de R$ 357,00 subiram para R$ 399,00. Confira a imagem abaixo:

Para mais detalhes sobre essa mudança de preços, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

