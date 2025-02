Kingdom Come: Deliverance 2 tem homenagem a jogador famoso de Elden Ring Kingdom Come: Deliverance 2 está finalmente disponível e surpreendeu os jogadores ao trazer um easter-egg bem interessante O post Kingdom... O Vício|Do R7 06/02/2025 - 18h08 (Atualizado em 06/02/2025 - 18h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O jogo Kingdom Come: Deliverance 2 está finalmente disponível e surpreendeu os jogadores ao trazer um easter-egg bem interessante: uma homenagem ao jogador mais famoso do mundo de Elden Ring. Eu estou falando do jogador "Let Me Solo Her", que viralizou nas redes ao entrar em jogos de outras pessoas para vencer Malena, a boss mais difícil do jogo. No jogo, é possível encontrar os ossos do personagem ao sudoeste de Trosky:





Não perca a chance de descobrir todos os detalhes dessa homenagem incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Paradox Interactive adquire Haemimont Games

The Sims 4 | Pacote de Expansão Ócio e Negócios chega em março com novas habilidades e cidade

Prime Gaming revela os games que distribuirá em fevereiro de 2025