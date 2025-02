Kingdom Come: Deliverance II | Confira comparativo das diferentes versões para consoles Jogo tem lançamento previsto para a próxima terça-feira, 4 de fevereiro O post Kingdom Come: Deliverance II | Confira comparativo das... O Vício|Do R7 01/02/2025 - 13h26 (Atualizado em 01/02/2025 - 13h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mapa de Kingdom Come

A Digital Foundry, mídia especializada em análises técnicas do mercado de jogos, compartilhou recentemente um vídeo comparando o desempenho do jogo Kingdom Come: Deliverance II nas diferentes versões para consoles.

Para saber mais sobre as diferenças de desempenho entre as versões, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Xbox deixou de ser a Blockbuster para se tornar a Netflix, afirma ex-executivo da PlayStation

Principais lançamentos de games em fevereiro de 2025

Konami tem lucros trimestrais recordes após Silent Hill 2, eFootball e outros