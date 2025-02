Lies of P: Overture é a expansão do jogo original Entretanto, este conteúdo serve como uma prequência do jogo original O post Lies of P: Overture é a expansão do jogo original apareceu... O Vício|Do R7 12/02/2025 - 20h06 (Atualizado em 12/02/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante a State of Play, foi anunciado a expansão Overture de Lies of P. Entretanto, este conteúdo serve como uma prequência do jogo original, transportando você para a cidade de Krat nos últimos dias do século 19. A sua missão é percorrer Krat e descobrir seus segredos, além de enfrentar batalhas épicas. Veja o trailer:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Games:

Borderlands 4 ganha data de lançamento e trailer inédito

Onimusha: Way of the Sword ganha novo trailer

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ganha data de lançamento