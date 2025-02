Lost Soul Aside | Diretor admite que jogo foi inspirado em Final Fantasy Lost Soul Aside foi inspirado em FF, diz diretor O post Lost Soul Aside | Diretor admite que jogo foi inspirado em Final Fantasy apareceu...

O Vício|Do R7 20/02/2025 - 11h06 (Atualizado em 20/02/2025 - 11h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share