Marvel Rivals quase foi cancelado antes do lançamento, diz site NetEase está realizando mudanças no exterior O post Marvel Rivals quase foi cancelado antes do lançamento, diz site apareceu primeiro... O Vício|Do R7 23/02/2025 - 20h46 (Atualizado em 23/02/2025 - 20h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Wolverine em Marvel Rivals

De acordo com relatório da Bloomberg, a NetEase está realizando mudanças significativas em investimentos no exterior, onde William Ding (CEO) têm sido responsável por cortar empregos e fechar estúdios.

Saiba mais sobre essa polêmica e as implicações para o futuro do jogo consultando a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Assassin’s Creed Shadows | Mídia física chega às lojas antes da hora

T-1000 recebe prévia de gameplay em Mortal Kombat 1

Death Stranding 2 | Hideo Kojima diz que o próximo trailer está em “estágios finais de edição”