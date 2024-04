Alto contraste

A Microsoft está considerando lançar o jogo do Indiana Jones no PS5, segundo informações divulgadas pelo site Games - O Vício. A empresa está explorando a possibilidade de expandir o alcance do game para além do Xbox, o que seria uma grande novidade para os fãs da franquia. Saiba mais sobre essa notícia consultando a matéria completa no site do nosso parceiro.

