Microsoft revela controles baseados em Doom: The Dark Ages O jogo Doom: The Dark Ages é um dos mais aguardados do próximo mês e, sabendo disso, a Microsoft está preparada para o lançamento.... O Vício|Do R7 17/04/2025 - 08h45 (Atualizado em 17/04/2025 - 08h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

DOOM The Dark Ages

O jogo Doom: The Dark Ages é um dos mais aguardados do próximo mês e, sabendo disso, a Microsoft está preparada para o lançamento. Assim, em um novo vídeo, foram revelados controles temáticos baseados no jogo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Games:

Fãs encontram The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered em site da Bethesda

Ex-chefe da PlayStation elogia Ghost of Yotei

Marathon: Confira os requisitos para rodar no PC