Middle-Earth: Shadow of Mordor nasceu das cinzas de jogo cancelado do Batman, revela ex-executiva da WB Games

Laura Fryer, ex-vice-presidente dos estúdios de Seattle da WB Games, revelou detalhes sobre o desenvolvimento de Middle-Earth: Shadow of Mordor e como seu aclamado sistema Nemesis foi criado. Em um vídeo, Fryer contou que o jogo surgiu após o cancelamento de um projeto de jogo do Batman que seria ambientado no mesmo universo da trilogia de filmes de Christopher Nolan.

Para saber mais sobre essa fascinante história do desenvolvimento de jogos, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

