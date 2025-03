Monster Hunter Wilds | Unidades para PC lideram número de vendas do jogo Sucesso do RPG é comparado com Call of Duty: Black Ops 6 nos EUA O post Monster Hunter Wilds | Unidades para PC lideram número de vendas... O Vício|Do R7 11/03/2025 - 09h46 (Atualizado em 11/03/2025 - 09h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Monster Hunter Wilds Beta Aberto

Apesar do sucesso estrondoso de Monster Hunter Wilds nos diversos tipos de console, as unidades para PC do jogo lideram seu maior número de vendas.

Para mais detalhes sobre esse fenômeno de vendas, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Chrono Trigger | Square Enix promete celebração de 30 anos com novidades

Indiana Jones e o Grande Círculo recebe suposta data de lançamento para PS5

Assassin’s Creed Shadows | Expansão terá tom “assustador”, diz diretor