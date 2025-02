Monster Hunter Wilds usará ideias inspiradas em colaborações com Final Fantasy XIV e The Witcher 3 Incluindo opções de diálogo O post Monster Hunter Wilds usará ideias inspiradas em colaborações com Final Fantasy XIV e The Witcher... O Vício|Do R7 31/01/2025 - 10h07 (Atualizado em 31/01/2025 - 10h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Monster Hunter WIlds

A Capcom anunciou há pouco algumas novidades que chegarão ao jogo Monster Hunter Wilds, com algumas ideias inspiradas nas colaborações com Final Fantasy XIV e The Witcher 3.

Para mais detalhes sobre essas novidades e muito mais, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Quando as críticas de Avowed serão publicadas?

Fortnite receberá skins de Homem de Ferro e Avatar, aponta rumor

Marvel’s Spider-Man 2 chega ao PC com quase 20 mil jogadores simultâneos