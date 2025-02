Need for Speed | Criterion Games quer voltar à franquia no futuro "Planejamos trazer a franquia de volta de maneiras novas e interessantes" O post Need for Speed | Criterion Games quer voltar à franquia... O Vício|Do R7 03/02/2025 - 15h09 (Atualizado em 03/02/2025 - 15h09 ) twitter

A Criterion Games, que desenvolveu alguns dos jogos da franquia Need For Speed, destacou recentemente que embora esteja trabalhando atualmente no próximo Battlefield, pretende voltar a franquia de corridas no futuro.

Saiba mais sobre os planos da Criterion Games e o futuro da franquia em O Vício - Games.

