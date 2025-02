Nier Automata, Fire Emblem e Tomb Raider devem ganhar novos jogos em 2025, diz rumor De acordo com o insider Daniel Camilo, alguns jogos devem ser revelados ainda em 2025. O post Nier Automata, Fire Emblem e Tomb Raider... O Vício|Do R7 08/02/2025 - 21h45 (Atualizado em 08/02/2025 - 21h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

NieR

De acordo com o insider Daniel Camilo, alguns jogos devem ser revelados ainda em 2025. A lista conta com as seguintes franquias:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games para mais detalhes sobre esses rumores empolgantes!

Leia Mais em O Vício - Games:

Novo rumor indica que próximo God of War trará Kratos jovem

Jogadores demandam compensação por problemas da PSN

Rumor diz que Nintendo Switch 2 ganhará dois jogos de Zelda