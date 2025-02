Nintendo anuncia nova Nintendo Direct dedicada ao Nintendo Switch 2 Durante a apresentação oficial do Nintendo Switch 2, foi confirmado que teremos uma Nintendo Direct no dia 2 de abril de 2025 O post... O Vício|Do R7 16/01/2025 - 10h47 (Atualizado em 16/01/2025 - 10h47 ) twitter

Durante a apresentação oficial do Nintendo Switch 2, foi confirmado que teremos uma Nintendo Direct no dia 2 de abril de 2025, esta deve ser dedicada inteiramente ao dispositivo e aos jogos que ela deve trazer no primeiro ano de ciclo do novo console. Confira o anúncio oficial:

