Nintendo defende preço de 80 dólares de Mario Kart World Na semana passada, a Nintendo fez um direct onde apresentou várias novidades sobre o Nintendo Switch 2 O post Nintendo defende preço... O Vício|Do R7 07/04/2025 - 11h26 (Atualizado em 07/04/2025 - 11h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mario Kart World do Nintendo Switch 2

Na semana passada, a Nintendo fez um direct onde apresentou várias novidades sobre o Nintendo Switch 2, mas algo que chamou a atenção e causou bastante alvoroço nas redes foi o preço do jogo Mario Kart World, que foi listado por 80 dólares (o Mario Kart 8, por exemplo, custava 59 dólares). Agora, Doug Bowser, presidente da Nintendo of America, conversou com o Washington Post e disse o seguinte?

Para saber mais sobre a polêmica em torno do preço, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Nintendo confirma que Switch 2 não terá sistema de conquistas ou troféus

Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 ganha trailers focados em Gyokko e Hantengu

Dishonored | Fundador do Arkane Studios quer trabalhar em uma sequência