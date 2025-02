Nintendo espera vender 20 milhões de unidades do Switch 2 em seu primeiro ano, diz analista Expectativa é que o novo console venda mais que o Switch O post Nintendo espera vender 20 milhões de unidades do Switch 2 em seu primeiro... O Vício|Do R7 16/01/2025 - 13h48 (Atualizado em 16/01/2025 - 13h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nintendo Switch 2

A Nintendo teria grandes expectativas para o Switch 2, e espera que o console venda cerca de 20 milhões de unidades em seu primeiro ano.

Saiba mais sobre as expectativas da Nintendo e o futuro do Switch 2 consultando a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Donkey Kong Country Returns HD chega ao Nintendo Switch

Nintendo anuncia experiência do Switch 2 em cidades selecionadas ao redor do mundo

PlayStation apresenta 4 passos para aprender mais sobre o controle parental