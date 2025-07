Nintendo está tentando encontrar o responsável pelo Pokémon Teraleak

O Vício |Do R7

Recentemente, a Nintendo pediu à corte da Califórnia que o Discord fosse forçado a revelar a identidade do hacker por trás do Pokémon Teraleak, um vazamento gigante que afetou vários projetos da franquia no ano passado. Este Leak trouxe informações sobre vários títulos da franquia e parece que a Nintendo não vai descansar até descobrir o autor desse problema.

